В Брянске чествовали военнослужащих и их родных

Во дворце культуры областного центра в преддверии праздника чествовали военнослужащих, их матерей и жён. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Торжественное мероприятие «Слава сынам Отечества» прошло в ГДК Советского района Брянска. Накануне Дня защитника Отечества там чествовали военнослужащих, их матерей и жён.

Со сцены звучали гостей поздравляли творческие коллективы. Присутствующим в зале мамам, супругам и вдовам бойцов дарили цветы и говорили добрые слова.

«Защитник — это не только тот, кто физически защищает сейчас Родину на передовой. Защитник — это тот, кто даст добрый совет, который будет и в тылу оказывать помощь. «Мужчина» и «Отечество» — такие важные для нас, женщин и детей, слова. С праздником вас, дорогие защитники!» — отметила председатель регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Марина Седнева.

Брянский певец и композитор Валентина Фирсова выступил перед виновниками торжества с концертной программой.