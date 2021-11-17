В Брянске информацию о побочных эффектах вакцинации назвали фейком

Сообщения об осложнениях после прививки от коронавируса опровергли в региональном УМВД.

В УМВД России по Брянской области заявили об участившихся случаях появления в социальных сетях и других открытых источниках информации о неблагоприятных побочных эффектах, якобы возникающих у пациентов, привившихся от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

«Указанная информация не соответствует действительности и, по предварительным данным, является фейковой», – сообщает брянская полиция.

Сейчас полицейские устанавливают источник появления недостоверной информации с последующим привлечением виновных к ответственности.