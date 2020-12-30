В Брянске инвалиду пересчитали пособие по безработице после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Фокинского района Брянска провела проверку по жалобе инвалида, которого незаконно лишили пособия по безработице.

В центре занятости населения Брянска пояснили, что перестали выплачивать гражданину пособие, так как он долго не являлся в центр занятости на перерегистрации. Однако по закону явка безработных не требуется, все данные для их перерегистрации центры занятости должны запрашивать самостоятельно.

После получения представления прокурора центр занятости пересчитал пособие и возобновил его выплату.