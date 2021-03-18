В Брянске изменили расписание автобуса № 22

От остановки «Набережная» можно уехать в 7.27, 8.25, 9.05, 9.45, 10.20, 11.00, 11.40, 14.05, 14.45, 15.25, 16.05, 16.45, 17.25, 18.05, 18.45 и 19.45.

Как сообщает Брянское городское пассажирское автотранспортное предприятие, от остановки «10-й микрорайон» автобусы теперь отходят в 7.20, 8.02, 8.45, 9.25, 10.05, 10.45, 11.25, 13.40, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.40 и 18.45.

В Смоленском регионе МЖД ведутся работы по пропуску весеннего паводка В целях обеспечения безопасности движения поездов, целостности и работоспособности сооружений инфраструктуры в Смоленском регионе Московской железной дороге проводятся мероприятия по пропуску весенних паводковых вод. – Прошедшая зима была достаточно снежной, поэтому противопаводковые мероприятия на МЖД были развернуты заблаговременно. Очень важная задача – не допустить подтоплений и размыва железнодорожного полотна. Сейчас проводятся мероприятия, чтобы защитить объекты

В прежнем режиме Смоленские медучреждения постепенно возвращаются к традиционному профилю работы. Это становится возможным благодаря улучшению эпидситуации в регионе. «Исходя из актуальных статистических данных и снижения числа заболевших коронавирусом и внебольничной пневмонией, приняли решение с 1 апреля вернуть к режиму оказания плановой медицинской помощи Больницу медицинской реабилитации на улице Шевченко», – проанонсировал грядущие изменения губернатор Алексей Островский на

Земли – в оборот В Смоленской области в этом году планируют ввести в сельхозоборот 16,5 тысячи гектаров неиспользуемых земель. О таких планах рассказал губернатор Алексей Островский на своей страничке в соцсетях. По словам главы региона, в этом году объём господдержки на возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий (по вовлечению земель в сельхозоборот) превысит 140 миллионов рублей. И сельхозпроизводители

Банный день В Смоленской области в прошлом году стартовал региональный проект по строительству и реконструкции общественных бань в райцентрах. О ходе работ губернатор Алексей Островский рассказал на своей страничке в соцсетях. Напомним, что ранее глава региона инициировал разработку данного проекта, идя навстречу пожеланиям смолян. «Постоянно бывая в муниципалитетах, я часто слышу просьбы о необходимости строительства общественной бани

Возраст прививке не помеха Половина вакцинированных смолян – старше 60 лет. В Смоленской области набирает темпы вакцинация против COVID-19. Ход прививочной кампании обсудили на очередном заседании в администрации области, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством губернатора Алексея Островского. Ещё раз о масочном режиме Напомним, первые дозы вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) поступили в регион в сентябре 2020 года. В