В Брянске изменили расписание автобуса № 22
По новому расписанию автобусы ходят с 18 марта.
С 18 марта автобусы № 22 «10-й микрорайон – набережная» в Брянске курсируют по новому расписанию.
Как сообщает Брянское городское пассажирское автотранспортное предприятие, от остановки «10-й микрорайон» автобусы теперь отходят в 7.20, 8.02, 8.45, 9.25, 10.05, 10.45, 11.25, 13.40, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.40 и 18.45.
От остановки «Набережная» можно уехать в 7.27, 8.25, 9.05, 9.45, 10.20, 11.00, 11.40, 14.05, 14.45, 15.25, 16.05, 16.45, 17.25, 18.05, 18.45 и 19.45.
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