В Брянске консервируют фонтаны перед зимой

В Брянске работники дорожного управления консервируют фонтаны в преддверии зимы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Сотрудники дорожного управления Брянска готовят к зиме городские фонтаны. Десять гидросооружений законсервируют до весны.

«В фонтанах с чашами спущена вода, продуваются трубопроводы, чтобы остатки воды зимой не повредили систему. Мойками высокого давления смывают известковые и железистые отложения, скопившиеся на стенках сооружений за месяцы эксплуатации. Проводится профилактический осмотр форсунок, подающих воду», — уточнил начальник отдела организации содержания фонтанов дорожного управления города Брянска Алексей Морозов.

Часть фонтанов будут закрыты специальными щитами. Фонтаны на набережной, в парке имени 1000–летия Брянска, сквере «Литий» и сквере имени К. Маркса закроют специальными щитами.

Даже зимой этим сооружениям дорожники уделяют пристальное внимание. Специалисты регулярно осматривают насосные помещения и проверяют работу вентиляции.