В Брянске «Магнит» «выдавил» магазин с пряниками

Жители Бежицы недовольны изменениями.

На въезде в Бежицкий район Брянска появился новый «Магнит». С 5 марта он «квартирует» в доме № 2 по улице Ульянова.

Как сообщает группа «Интерактивная карта Брянска. Хронограф», в последние годы квартиранты в этом помещении менялись часто. Меньше всех продержался магазин серии «московский с югов» с товарами сомнительного происхождения и невысокого качества.

Теперь помимо «аборигенов»: Калиты» и «Линии» – на одном квадратном километре вокруг кольца гнездятся два «Магнита» и «Пятерочка».

«Более всего местные жители жалеют выдавленный из помещения старый продуктовый магазинчик, славящийся неизменно свежим хлебом и пряниками», – отмечает «Интерактивная карта Брянска».