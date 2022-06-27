Ограничение связано с празднованием Дня молодежи.

27 июня в Брянской области запретили продажу алкоголя. В понедельник приобрести спиртное нельзя как в специализированных магазинах, так и в супермаркетах, о чем покупателей предупреждают соответствующие объявления.

Ограничение связано с Днем молодежи. Запрет на торговлю спиртным с 2013 года действует в Брянской области День молодежи и День знаний – 1 Сентября.