В Брянске маршрутчик устроил аттракцион невиданной щедрости

Водитель подвез пассажира бесплатно.

Житель Брянска Лев Абрамович рассказал об отзывчивом водители маршрутки № 49.

По словам Брянска, утром 2 марта он сел в маршрутку и обнаружил, что наличных денег с собой у него нет.

«Хочу выразить свою благодарность водителю маршрутки № 49, который сегодня утром любезно подвез меня без наличных денег. На предложение перевести ему на карту или на телефон просто предложил подвезти меня безвозмездно», – сообщил Лев Абрамович.

«Спасибо таким людям, которые помогают», – заключил он.