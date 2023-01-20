В транспорте Новозыбкова подорожает проезд

В автобусах Новозыбкова вырастет стоимость проезда.

С начала нового года занимается пассажирскими перевозками по городу Новозыбкова начало заниматься Новозыбковское автопредприятие. По их информации с 1 февраля проезд в общественном транспорте районного центра подорожает на 2 рубля. Цена составит 24 рубля.

Также вырастет стоимость проездных билетов. Для граждан месячный проездной будет стоить 1170 рублей, для студентов – 525 рублей, для школьников – 335 рублей, для предприятий и организаций – 1720 рублей.