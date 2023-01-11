В Брянске выросла стоимость проезда

С 11 января в общественном транспорте Брянска выросла стоимость проезда.

Ещё в прошлом году Брянская городская администрация анонсировала повышение тарифа на проезд в автобусах и троллейбусах. С 11 января пассажиры общественного транспорта наличными платили за проезд 28 рублей, а банковской или транспортно картой – 25 рублей.

Фотографиями с билетами по новой цене с утра в соцсетях уже поделились пассажиры.