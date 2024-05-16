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В Брянске наградили победителей конкурса «Семья года»

2024, 16 мая 16:36 Общество
В Брянске наградили победителей конкурса «Семья года»
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В Брянске наградили победителей городского этапа всероссийского конкурса «Семья года». Церемония прошла в городском выставочном зале. 

Заявки на участие подали 13 семей в четырёх номинациях. Специалисты подразделений Брянской городской администрации выбрали четырёх победителей. 

 «Нам было очень трудно выбрать только одну семью в каждой номинации. Мы бы с радостью дали первое место каждой, если б не условия конкурса. Потому что каждый из вас — уже победитель! Ваша главная победа в том, что у вас есть крепкая любящая семья!» — сказал заместитель главы мэрии Игорь Чубчиков.

В номинации «Золотая семья» победили Андрей и Юлия Фроленковы. Лучшей многодетной семьей стали Вячеслав и Ирина Ляпченковы. В номинации «Семья — хранитель традиций» победили Алексей и Светлана Егоровы, а в «Молодая семья» — Владислав и Маргарита Сосенкины.

Победители и участники получили грамоты и памятные призы.

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