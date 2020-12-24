В Брянске назначили нового председателя Контрольно-счетной палаты региона

Контролько-счетную палату Брянской области возглавила бывшая зам ее председателя Ольга Павлова.

На заключительном в этом году заседании областной Думы, состоявшемся сегодня, депутаты приняли отставку прежней председателя областной Контрольно-счетной палаты и назначили ей замену.

Теперь этот пост занимает бывшая зам председателя палаты Ольга Павлова. Пока она работает с пристакой и.о.

Павлова работает в сфере финансов с 1993 года. Начинала простым бухгалтером, а вершиной карьеры в бизнеса стала должность зама директора по финансам и экономике.

Замом председателя областной Контрольно-счетной палаты Павлову назначили 24 сентября 2020 года.