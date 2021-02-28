Брянского журналиста Воробьева переизбрали председателем отделения Красного Креста

Общее собрание проголосовало за его кандидатуру единогласно.
27 февраля на отчетно-выборной конференции Брянского отделения российского Красного Креста выбрали председателя и президиум организации.
Председателем переизбрали брянского журналиста Алексея Воробьева – эту должность он занимает с 2018 года. Ранее при его участии удалось погасить долги отделения, отремонтировать помещение, заключить договоры с коммунальщиками.
В 2020 году Брянское отделение Красного Креста участвовало в программе противодействия коронавирусной инфекции, распространив несколько тонн гуманитарной помощи и оказывая поддержку пострадавшим.
В 2021 году уголок Красного Креста открыли в музее Брянского техникума энергомашиностроения и радиоэлектроники.
Также участники организации сотрудничают с региональным центром по профилактике и борьбе со СПИД.
В состав президиума помимо Воробьева вошли Вячеслав Кобец, Николай Моськин, Любовь Олефиренко и Валентина Денисенко.
В планах на этот год – реализация социальных программ, сбор благотворительных средств, борьба с ВИЦ-инфекцией и COVID-19.
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