В Брянске ограничат движение машин в День Победы

В Брянске ограничат движение и парковку машин в День Победы. Об этом сообщили в городской администрации.

В связи с празднованием 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Брянске ограничат движения транспорта на нескольких улицах.

Так, 8 мая с 20 часов и до окончания мероприятия нельзя парковать автомобили в Советском районе:

— на парковке, прилегающей к площади Воинской Славы (въезд к управлению автомобильных дорог Брянской области);

— от улицы Калинина до поймы Десны (вдоль дома №76 и отеля «Мегаполис»);

— между домом №1 на площади Партизан и площадью Партизан;

— около концертного зала «Дружба» со стороны ул. Горького.

Также движение и парковка машин запрещены 9 мая с 7.30 утра до окончания мероприятий:

— по улице Красноармейской (от улицы Урицкого до улицы Пересвета);

— по проспекту Ленина (от улицы Фокина до улицы Красноармейской);

— по улице Софьи Перовской (от въездной арки между домами №63 и 65 до территории краеведческого музея);

— дорога от улицы Софьи Перовской до улицы Красноармейской вдоль дома №2 на площади партизан (здание «Газпромбанка»);

— между домом №1 на площади Партизан и площадью Партизан;

— на дороге-дублёре улицы Красноармейской (от улицы Репина до площади Партизан;

— от улицы Калинина до поймы Десны (вдоль дома №76 и отеля «Мегаполис»);

— около концертного зала «Дружба» со стороны ул. Горького.