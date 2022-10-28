В Брянске опубликовали ролики с ночным хлопком . Видео

Несколько роликов с ночным хлопком, который переполошил брянцев в ночь на четверг, были опубликованы в интернете.

Утверждается, что на видео запечатлен тот самый хлопок.

В кадре действительно слышен громкий звук и видны отблески. Но где и когда снято видео и что за звук в кадре, непонятно и, по оценкам специалистов, установить невозможно.

Официальной информации о ночном хлопке не поступало. По данным ГУ МЧС по Брянской области, сведений о подобных происшествиях в ночь на четверг у спасателей нет. Брянцы рассказали в соцсетях, что слышали ночной хлопок примерно в половине первого четверга и ощущали вибрации, а домашние животные проявляли беспокойство.