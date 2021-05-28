В Брянске оштрафуют водителя, выгрузившего автопокрышки на газон

Свалку автомобилист устроил в жилом секторе.

Служба безопасности регионального оператора по переработке твердых коммунальных отходов поймала нарушителя, который выбрасывал шины на зеленый газон в частном секторе. По иронии судьбы это произошло во время проведения акции по бесплатному приему автопокрышек на утилизацию, которую сейчас проводит «Чистая планета».

На газоне в жилом секторе по улице Калинина, недалеко от АЗС, водитель «ГАЗели» выгрузил более 15 шин.

Информацию о нарушении и видеозаписи региональный оператор направил в надзорные органы. Брянцу грозит штраф за нарушение природоохранного законодательства и создание несанкционированной свалки.

Напомним, что шины не являются бытовым мусором и относятся к отходам 4-го класса опасности, наносящим серьезный вред экологии. Поэтому отработанные покрышки подлежат обязательной утилизации и переработке.

Жители Брянской области могут законно, бесплатно и не нанося вред природе избавиться от отработанных шин. В течение мая «Чистая планета» проводит акцию «Сдай шины – спаси бобра Брянщины!»

Чтобы принять в ней участие, нужно привезти автопокрышки на брянский мусоросортировочный комплекс по адресу: поселок Большое Полпино, улица Молокова, 104, и оставить их в специально установленном бункере.