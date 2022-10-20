В Брянске открылась мемориальная доска в память погибшего десантника

Торжественное открытие мемориальной доски в память брянца, погибшего под Херсоном, прошло в брянском лицее № 1 имени А.С. Пушкина.

Старщий лейтенант ВДВ Алексей Садыков, как сообщает Брянская городская администрация, окончил лицей в 2015 году. Затем отучился в десантном училище в Рязани.

Как вспоминают в администрации лицея, к поступлению в училище он усердно готовился во время учебы в старщих классах.

В бою под Херсоном в марте старший лейтенант Садыков вызвал огонь на себя.

Посмертно он был награжден орденом Мужества.