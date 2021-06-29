В Брянске открылись межрегиональные соревнования

На стадионе «Бранд-мастер» проводятся спортивные состязания по пожарно-спасательному спорту.

Сегодня, 29 июня, стартовал первый этап конкурса, в котором принимают участие лучшие команды субъектов России.

Спортсменам предстоит пройти 100-метровую полосу с препятствиями. Забег включает в себя несколько элементов: преодоление забора, пробег по буму и присоединение рукава к разветвлению.

Организаторы соревнований подчеркнули, что прохождение полосы препятствий – нелегкая задача, и требует от спортсменов полной концентрации внимания и сил.

Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки зрелище проходит без зрителей. За новостями и результатами соревнования можно следить на официальном сайте областного МЧС и в официальных аккаунтах соцсетей.