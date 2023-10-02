В Брянске отметили День присоединения новых регионов

День присоединения новых регионов отметили в Брянске фотовыставкой. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
В последний день сентября прошлого года Президент России Владимир Путин подписал договоры о присоединении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей к России.
В Брянске первую годовщину этого события отметили открытием фотовыставки «Одна страна, одна семья, одна Россия!». На бульваре Гагарина установили стенды с 108-ю фотографиями, посвященными помощи городам Луганской и Донецкой республикам, в том числе подшефной Брянке.
«На Донбасс отправлено более 2000 тонн гуманитарной помощи (только на днях — 500 тонн), коммунальная и спецтехника, наши строители восстанавливают социально значимые объекты — школы, больницы, детские сады, коммунальщики делают все, чтобы в домах было тепло», — подчеркнул губернатор региона Александр Богомаз.
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