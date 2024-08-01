В Брянске отремонтировали один из самых больших дворов Бежицкого района на улице III Интернационала. Об этом сообщили в горадминистрации.

В Брянске завершился капитальный ремонт одна из самых больших дворов Бежицкого района. По программе «Формирование комфортной городской среды» в порядок привели территорию около домов №10 и 12 по улице III Интернационала. Он занимает целый квартал – от улицы XXII Съезда КПСС до улицы Орловской.

Специалисты уложили новый асфальт на проезжей части и тротуарах, установили фонари. Во дворе появилась детская, игровая и спортивная площадки, а также места для отдыха.

Качество работ проверила глава Бежицкого района Татьяна Гращенкова, зампредседателя комитета по ЖКХ горадминистрации Павел Баранов, а также жильцы дома.

Подрядной организации комиссия вынесла несколько замечаний. После их устранения, комиссия вновь проведёт проверку.