В Брянске отремонтировали улицу Космонавтов за 29 млн рублей. Об этом сообщили в городской администрации.
В Брянске завершился капитальный ремонт улицы Космонавтов. Почти два километра дороги проходит по Володарскому району. В основном на улице расположен частный сектор, но есть офисные здания и школа №34.
Рабочие уложили на улице Космонавтов новый асфальт и построили тротуар с пандусами. Также специалисты установили восемь электроопор для светильников. На дороге поставили более ста дорожных знаков, положили «лежачие полицейские» и организовали пешеходные переходы. А у школы №34 теперь есть парковка.
На ремонт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» потратили более 29 млн рублей. Работу приняла межведомственная комиссия.
«На определённом участке улицы Космонавтов строители, прокладывая трубы ливневой канализации, сделали высокие оголовки труб и не забетонировали их. На пересечении с улицей Паровозной была засыпана водопропускная канава, что может привести к подтоплению домов. На пересечении с улицей Гудок большегрузный автомобиль повредил тротуар. Ну и подрядчик не убрал за собой мусор. Все недостатки мы внесём в акт, их необходимо будет устранить, только тогда мы примем улицу в эксплуатацию», — отметила заместитель главы Володарской районной администрации по ЖКХ Инна Лукашова.
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