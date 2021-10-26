В Брянске отслужили панихиду по умершим от онкологии детям

Богослужение прошло в кафедральном соборе.

В минувшее воскресенье в Брянском кафедральном соборе во имя Святой Троицы в рамках проекта «Горевание» – «Живая лампада» совершили панихиду по детям, умершим от онкологических заболеваний. Родители и родственники помолились об усопших детях.

«Нам неизвестен промысел божий, но можно не сомневаться в том, что наши дорогие близкие не исчезли, они находятся в царствии небесном. Они – наши молитвенники перед Богом», – сказал по окончании панихиды председатель попечительского совета фонда протоиерей Сергий Рысин.

К родителям также обратилась директор благотворительного фонда «Ванечка» Ирина Цыганкова.

«Такие панихиды, как эта, для родителей всегда особенные. Для фонда же, каждый ушедший ребенок и родитель бесценен, с каждым связана отдельная история, человеческая любовь и просто дружба», – отметила она.