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В Брянске отслужили панихиду по умершим от онкологии детям

2021, 26 октября 11:00 Общество
В Брянске отслужили панихиду по умершим от онкологии детям
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Богослужение прошло в кафедральном соборе.

В минувшее воскресенье в Брянском кафедральном соборе во имя Святой Троицы в рамках проекта «Горевание» – «Живая лампада» совершили панихиду по детям, умершим от онкологических заболеваний. Родители и родственники помолились об усопших детях.

«Нам неизвестен промысел божий, но можно не сомневаться в том, что наши дорогие близкие не исчезли, они находятся в царствии небесном. Они – наши молитвенники перед Богом», – сказал по окончании панихиды председатель попечительского совета фонда протоиерей Сергий Рысин.

К родителям также обратилась директор благотворительного фонда «Ванечка» Ирина Цыганкова.

«Такие панихиды, как эта, для родителей всегда особенные. Для фонда же, каждый ушедший ребенок и родитель бесценен, с каждым связана отдельная история, человеческая любовь и просто дружба», – отметила она.

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