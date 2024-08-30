В честь праздника Свенской иконы Божией Матери в Супонево прошёл крестный ход и Божественная литургия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Свенском мужском монастыре в селе Супонево Брянского района прошли торжества в честь праздника Свенской иконы Божией Матери. В них приняли участие председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот и Советник председателя Правительства России Олег Матыцин.

В 2024 году отмечается 736-летие явления Свенской иконы Пресвятой Богородицы и основания Успенского мужского монастыря. Митрополит Брянский и Севский Александр провёл в честь этого крестный ход и Божественную литургию.

«Это икона, а также вера прихожан оберегают жителей Брянской области, наш любимый город Брянск от горя и страданий. Я хочу пожелать всем здоровья, благополучия и процветания. Спасибо, что молитесь за наших ребят, которые участвуют в спецоперации, берегут покой и мир нашей Великой страны!» — отметил спикер.

Гости торжества получили иконки Свенской Божией Матери. В завершении на территории монастыря прошла общая трапеза.