В Брянске пациентка пожаловалась на врача-садиста

Женщина возмущена грубостью и мстительностью медика.
Жительница Брянска Елена Федоровна рассказала о возмутительном поведении врача поликлиники № 1 в Бежицком районе. Свою жалобу она опубликовала на Портале государственных медицинских услуг Брянской области.
По словам женщины, 26 марта она посетила кабинет фиброгастродуоденоскопии.
«Во время посещения доктор Дудин Е. В. очень грубил, не объяснил, как правильно вести себя во время процедуры, сильно кричал на меня, если отрыгался воздух, грубо толкал зонд. После обследования я сказала: «Доктор, нужно быть добрее к пациентам». Он стал орать, что я не имею здесь права голоса, идите дома указывайте, кому как себя вести, и выйдите за дверь», – сообщила пациентка.
Также она рассказала, что одними криками врач не ограничился.
«После этого доктор принимал всех остальных людей и сразу отдавал им результаты обследования, а я сидела и ждала ответа. Потом вышла медсестра, и я спросила, где мой результат обследования. Она ответила, что не нужно было делать замечания доктору, вот теперь сидите и ждите. То есть доктор Дудин начал еще и мстить. Это очень низко для профессии врача. В результате заключение, которое в конце концов он выдал, не соответствует моим заболеваниям. Это была просто отписка», – пишет недовольная пациентка, отмечая, что «все пациенты, выходившие из кабинета, были возмущены грубостью доктору, некорректностью его поведения».
Сейчас жалоба женщины находится на рассмотрении.
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