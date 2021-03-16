В Брянске перед Днем космонавтики разрушается памятник Гагарину

Юрий Гагарин «шагает» по треснувшему постаменту.

В Брянске сфотографировали разрушающийся памятник Юрию Гагарину. Памятник перед стадионом «Динамо» торжественно открыли 12 апреля 2014 года. И сразу же Аллею космонавтов, где с именем первого космонавта Земли соседствуют имена ученых, внесших значительный вклад в освоение космоса, начали преследовать неудачи.

Так, Константина Циолковского создатели барельефа переименовали в Эдуарда, а Эйнштейна – в Энштеина. «Не повезло» и конструктору Валентину Глушко: с легкой руки гравировщика он стал Валинтином – через и.

Вскоре недочеты, рассмешившие всю страну, устранили, виновных наказали, однако и о самом памятнике Гагарину, похоже, забыли.

В преддверии Дня космонавтики – 2021 выяснилось, что памятник Гагарину, как и городские дороги, суровой зимы не перенес – начал разрушаться постамент. Несмотря на близость к городской администрации и областному правительству, пока никто из ответственных лиц внимания на его состояние не обратил.

Тревогу в соцсетях забили горожане. «Скоро День космонавтики», «А вот можно уточнить? Может, кто знает? В нашем городе вообще есть главный архитектор? Тот, кто смотрит за состоянием памятников, скверов? В Брянске есть неповторимые особенности. Или у нас только могут землю раскусочивать и разбазаривать?», «Прям возле администрации», – возмущаются они.

Комментариев от городской администрации пока не поступало.