Памятник ветеранам лесного хозяйства открыли в Брянской области

На мемориальном комплексе «Лесникам-партизанам» в Брянской области открыли памятник ветеранам лесного хозяйства. Об этом сообщили в региональном управлении лесами.

Лесопатрульный автомобиль установили на мемориальном комплексе «Лесникам-партизанам» в Брянской области. Этот экспонат установили в ветеранов лесного хозяйства. Открытие мемориала приурочили 80-й годовщины освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков и 225-летия со дня образования Лесного департамента.

Автомобиль лесопатрульный АЛП-10(66)-221 с 1994 года и по настоящее время находился на боевом дежурстве в пожарно-химической станции 3-го типа Злынковского опытного лесхоза. Он предназначен для тушения лесных пожаров и доставки команды из 8 человек. Данная модификация автомобиля редкая — всего было выпущено не более 76 единиц.