Памятник «Птичка» появился в Брянске

Новый памятник «Птичка» появился у стадиона «Динамо» в Брянске. Об этом рассказали в городской администрации.

В Советском районе Брянска около стадиона «Динамо» появился новый памятник. Он называется «Птичка». Памятник посвящен фотографу XIX века. Расположена скульптура рядом с музеем истории фотографии.

Бронзовая композиция состоит из фигура фотографа с фотоаппаратом и стула. На него можно присесть и почувствовать себя в фотоателье XIX века.

Скульптуру сделали и установили по программе «Инициативное бюджетирование».