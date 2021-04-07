В Брянске по гарантии залатали половину ям
Ямочный ремонт обещают завершить к началу мая.
В Брянской городской администрации рассказали о ходе гарантийного ямочного ремонта.
По данным мэрии, на гарантийных дорогах отремонтировано уже около 3,5 тысячи квадратных метров из 6,9 тысячи квадратных метров дефектов.
Подрядчики отремонтировали значительную часть улицы Речной. Работы ведутся на улицах Пересвета и 2-й Мичурина и Литейной.
Параллельно, сообщает городская администрация, дорожное управление Брянска приводит в порядок старые дороги.
Накануне, 6 апреля, бригады дорожного управления работали на улицах Емлютина, Инженерной, Почтовой и Белобережской. Ранее дорожники ремонтировали улицы Карла Либкнехта, Розы Люксембург, Снежетьский Вал и ряд других.
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