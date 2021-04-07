В Брянске по гарантии залатали половину ям

По данным мэрии, на гарантийных дорогах отремонтировано уже около 3,5 тысячи квадратных метров из 6,9 тысячи квадратных метров дефектов.

На дорогах Смоленщины прозишло 4 ДТП с животными С 26 марта по 5 апреля на дорогах Смоленской области произошло четыре ДТП с участием диких животных. В двух авариях участвовали лоси, в еще двух – косули. Дикие животные неожиданно появляются на дорогах и днем и ночью.

В Смоленской области выявили семь случаев бешенства среди животных Среди животных Смоленской области выявили семь случаев бешенства. Четыре случая бешенства были выявлены среди домашних питомцев, три – среди диких. В прошлом году за тот же период было выявлено 25 случая бешенства. В Главном управлении ветеринарии по Смоленской области напомнили смолянам о необходимости ежегодной вакцинации питомцев, так как бешенство особо опасно как для животных, так

В Смоленске в марте родились шесть двоен Пресс-служба администрации Смоленска рассказала о демографической ситуации в городе в марте 2021 года. 146 детей родились в Смоленске. В том числе родились шесть двоен. В ЗАГС Смоленске было зарегистрирована 179 браков и было выдано 270 свидетельств о рождении.

Холодную воду отключат в шести домах Смоленска Холодная вода пропадет в шести домах Смоленска 6 апреля. Без холодной воды останутся жители нескольких домов микрорайона Южный. Воды не будет с девяти утра до пяти часов вечера в домах №25, 25а, 25б и 25в. В 09:30 часов до окончания работ отключат воду в домах №3б и 5 по Краснинскому шоссе.

В Смоленске в доме загорелось подсобное помещение В десять часов утра произошел пожар в пятиэтажном жилом доме по улице Маршала Соколовского в Смоленске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Жители дома почувствовали запах дыма на первом этаже и вызвали пожарных. Прибывшие пожарные установили, что возгорание произошло в подсобном помещении на первом этаже. Со второго этаже эвакуировали шесть человек. Через несколько