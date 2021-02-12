В Брянске почтальона оштрафовали за отсутствие маски

Штрафы также выписали продавцу и покупателям магазинов.

В Брянске прошла очередная проверка соблюдения масочного режима. Представители городского отдела торговли, районных администраций и полиции посетили 77 предприятий: магазины, кафе, салоны красоты и торговые центры.

По итогам проверок участники рейда составили четыре протокола по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Штрафы выписали сотруднику «Почты России» в Бежицком районе, покупателям магазинов «Бэст-Прайс» и ТЦ «Пушкинский» в Володарском и продавцу магазина «Bravo мебель» в Советском районе.

В Фокинском районе, где проверили 14 предприятий, нарушений масочного режима не выявлено.