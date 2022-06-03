В Брянске портреты ветеранов с акции «Бессмертный полк» выбросили на помойку

Нашедшая штендер жительница Брянска решила оставить его себе.

Жительница Брянска обнаружила на мусорке штендер с портретами двух ветеранов с акции «Бессмертный полк».

«Еще вчера вечером, проходя мимо помойки заметила, не поверила глазам. Утром в пять часов пошла собак выгуливать, заодно и мусор вынести. Подошла, стоит двойной портрет «Спасибо деду за Победу!» Люди сошли с ума. Портрет я забрала, я сама внучка ветерана, и портрет моего деда висит на видном месте, я его внуку передам как память и этот приведу в порядок и буду хранить как память», – рассказала она в соцсетях.

На штендере, уже успевшем покрыться грязью, – фотографии Петра Григорьевича Крысюка и Тамары Васильевны Крысюк. Как он оказался на мусорке, неизвестно.