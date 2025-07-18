В Брянске проезд от Рылеева до Чернышевского откроют 21 июля в 13:00

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

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Движение автомобилей на двух переездах в Брянской области, расположенных в городе Брянске и станции Почеп, будет ограничено с 17 и 21 июля в связи с ремонтными работами.

По прогнозам Гидрометцентра, сегодня, 16 июля, местами по Брянской области прогнозируются грозы, град, порывы ветра до 20 м\с. Энергетики филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей региона. В филиале продолжает действовать режим повышенной готовности, что означает полную мобилизацию всех сил и средств.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».