В Брянске проезд в общественном транспорте подорожает до 45 рублей

2025, 26 декабря 18:39
В Брянске проезд в общественном транспорте подорожает до 45 рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель главы горадминистрации Игорь Чубчиков.

Стоимость проезда в общественном транспорте вырастет с 11 января 2026 года. Одна поездка в автобусе или троллейбусе будет стоить 45 рублей.

«Каждая четвёртая поездка в Брянске совершается льготником. Пенсионеры, студенты учащиеся будут ездить за 25 рублей. Бесплатно, как и прежде, многодетные семьи. А ещё есть ветераны боевых действий, сотрудники УВД и так далее, которые также имеют льготные преимущества. Получается, что 45 рублей заплатит только каждый второй пассажир», — уточнил глава горадминистрации Игорь Чубчиков.

Для остальных категорий граждан проезд может стоить меньше при покупке проездного билета. Он будет стоить 1500 рублей на один вид транспорта и 1700 – на два.

