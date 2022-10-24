В Брянске прокуратура помогла пенсионеру вернуть долг

Прокуратура Советского района Брянска в суде добилась взыскания долга в пользу пенсионера с его соседа.

Пожилой брянец пожаловался в надзорное ведомство, что сосед взял у него взаймы и больше года не отдает деньги.

Поскольку сам заявитель не мог обратиться в суд вследствие возраста и состояния здоровья, надзорное ведомство района подало иск мировому судье в его интересах.

Иск был удовлетворен.