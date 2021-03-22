В Брянске пьяный матершинник натравил на полицейского алабая

Мужчине не понравилось замечание в его адрес.

В Володарском районе Брянска произошел конфликт между пьяным владельцем собаки и правоохранителем.

Как сообщает региональная прокуратура, 18 декабря 2020 года 32-летний пьяный мужчина нецензурно выражался в общественном месте.

В ответ на замечание полицейского он вывел из дома алабая и натравил его на стража порядка. Собака бросилась на обидчика своего хозяина по команде, однако травм полицейскому не причинила.

Владелец животного стал фигурантом уголовного дела по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Уголовное дело рассмотри Володарский районный суд.