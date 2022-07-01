60 тысяч рублей взыскал брянский суд с владельца алабаев, покусавших ребёнка

Собаки выбили ограждение на участке.

60 тысяч рублей взыскал Советский районный суд Брянска с владельца двух алабаев, покусавших 12-летнего мальчика.

В прокуратуре рассказали, что 26 января ребёнок гулял с принадлежащими семье собаками породы Акита-ину и Голден ретривер. Два алабая выбили ограждение соседнего участка и напали на него и собаку породы Акита Ину на поводке.

Мальчик получил укусы и нервное потрясение. Теперь он боится собак. Питомец ребёнка также был покусан.

Прокуратура подала иск к владельцу собак о компенсации морального вреда. Советский районный суд Брянска взыскал с мужчины 60 тыс рублей.