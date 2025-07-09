В Брянске рабочие выкосили траву на площади в 90 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в городской администрации.

Сотрудники городского дорожного управление ежедневно косят траву в Брянске. Утром трактор преображал газоны и обочины на проспекте Станке Димитрова и на улице Карачижской. Бригады с триммерами косили траву на площади Ленина, у памятника Фёдору Тютчеву, на улицах Бежицкой, в сквере Александра Волкова, на улице Чернышевского в «Парке поколений» и на улице Коминтерна в Белых Берегах. Также специалисты убрали лишнюю растительность на обочинах Московского проспекта и на разворотном кольце на въезде в Фокинский район со стороны моста через Десну. За сутки специалисты покосили траву на площади в 90 тысяч квадратных метров.