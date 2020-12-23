В Брянске работники военкомата заставили явиться на медкомиссию больного коронавирусом призывника

Ранее региональный опрештаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что призывников перед медкомиссией тестируют на коронавирус и тех, у кого тест оказался положительным. отправляют в изолированное помещение на областной сборный пункт, где тестируют на коронавирус повторно. Что происходит с призывниками, если и второй тест подтвердит инфекцию, не уточнялось. Сообщалось только, что в войска больных коронавирусом призывников не отправляют.

Неисправная печь привела к пожару в Демидове Около девяти часов вечера 30 декабря на улице Коммунистической в Демидове произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В девять часов вечера жильцы одного из домов на улице Коммунистической в Демидове увидели, что полыхает крыша соседнего трехквартирного дома и сразу же вызвали пожарных. В считанные минуты прибыли пожарные и обнаружили, что пламенем

Смолянам рассказали места, где можно запускать фейерверки в новогоднюю ночь МЧС России по Смоленской области определило места, где разрешено использование пиротехники. Это специально подготовленные площадки радиусом 50 метров, которые будут оборудованы оградительными лентами и турникетами. Места, где разрешено запускать пиротехнические изделия: город Смоленск: проспект Строителей, район дома № 10; ул. Кутузова, напротив дома № 2г; парк «Реадовка» район пруда. город Десногорск: центр города; 1-ый мкр,

Жители Сафонова уехали на новогодние праздники, а их дом сгорел 30 декабря в Сафонове произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Жители одного из жилых домов на улице Луговой уехали на новогодние праздники, не подозревая что может случиться поздним вечером. В 21.37 жильцы дома напротив увидели, как из дома соседей валит дым. Они бросились на помощь, попутно вызывая пожарных, но дверь была

Смолян ожидает плюсовая температура в последний день 2020 года Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области рассказала местным жителям о погоде, которая ожидает их в последний день 2020 года. Последний день уходящего года будет облачным. Временами небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. Ночью и в первой половине дня местами туман, слабый гололед на отдельных участках дорог гололедица. Передвигаясь по скользкой дороге как

В Смоленске обчистили подвал многоэтажного дома Из подвала многоэтажного дома на проспекте Гагарина в Смоленске украли электроинструменты общей стоимостью 75 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. В ночное время неизвестный проник в подвал путём открытия навесного замка ключом и похитил различное имущество. Подозреваемым оказался житель другого региона 1988 года рождения. Мужчина работал в Смоленске вахтовым методом и делал