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Новобранцев чествовали в центре Брянска

2023, 27 апреля 18:33 Общество
Новобранцев чествовали в центре Брянска
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Новобранцев чествовали и провожал на службу в центре Брянска. Об этом сообщили в городской администрации. 

День призывника отметили на площади Партизан в Брянске. Там собрались более 50 новобранцев.  Десять из них будут служить в Президентском полку. Участники митинга возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших воинов минутой молчания.

«Основная задача, которую ставят перед вами родители, руководство города, ваши товарищи, друзья — вернуться, достойно отдав свой долг в Вооруженных Силах. От лица Брянской городской администрации и лично Александра Николаевича Макарова разрешите пожелать вам удачи и поздравить с наступающим великим праздником Днём Победы!» – сказал заместитель главы Брянской городской администрации Николай Голубокий.

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