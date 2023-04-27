Новобранцев чествовали в центре Брянска

Новобранцев чествовали и провожал на службу в центре Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

День призывника отметили на площади Партизан в Брянске. Там собрались более 50 новобранцев. Десять из них будут служить в Президентском полку. Участники митинга возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших воинов минутой молчания.

«Основная задача, которую ставят перед вами родители, руководство города, ваши товарищи, друзья — вернуться, достойно отдав свой долг в Вооруженных Силах. От лица Брянской городской администрации и лично Александра Николаевича Макарова разрешите пожелать вам удачи и поздравить с наступающим великим праздником Днём Победы!» – сказал заместитель главы Брянской городской администрации Николай Голубокий.