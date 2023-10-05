В Брянске решили изменить вид набережной

В Брянске прошло совещание, на котором широко рассматривался вопрос преображения набережной. Управление по строительству и развитию территории города получили поручение от главы администрации Александра Макарова по поводу разработки концепции будущих изменений, сообщает пресс-служба мэрии.

Предварительные разработки будут представлены уже завтра. А пока в ходе обсуждения стороны предложили свое видение общественного пространства рядом с Десной. Благоустройство коснется береговой полосы и прилегающего кластера жилых домов. Известно, что один из вариантов предусматривает создание вдоль реки — от гостиницы «Мегаполис» до Чёрного моста — зоны для пеших прогулок.

Следует добавить, что разработкой проекта занимаются коллектив союза архитекторов, руководитель архитектурной студии Аким Чернов, студенты Брянского строительного колледжа и специалисты областного управления архитектуры и градостроительства.