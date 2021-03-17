В Брянске снесут 200 гаражей

Незаконно установленные постройки демонтируют в течение года.

В 2021 году в Брянске демонтируют около 200 гаражей. Об этом сообщает Брянский горсовет.

В прошлом году в областном центре принудительно демонтировали 29 гаражей. Еще 120 владельцы убрали добровольно. Также в 2020-м было вынесено 93 требования о демонтаже.

По словам председателя комитета горсовета по землепользованию, экологии и благоустройству Алексея Исаева, чиновникам необходимо активнее взаимодействовать с районными депутатскими территориальными группами. Это позволит быстрее реагировать на сигналы жителей о незаконных постройках и оперативнее их демонтировать.