2026, 26 января 10:33

В Брянске студенты сыграли в хоккей с командой правительства области. Об этом рассказал в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

25 января, в Дньне российского студенчестваа, в Брянске прошёл товарищеский хоккейный матч. На ледовой арене спорткомплекса «Брянск» встретились команда правительства области и молодёжная сборная региона. На лёд вышел губернатор региона Александр Богомаз.

«Мы верим в нашу молодежь, делаем все, чтобы именно они могли прийти на смену нам — руководить областью, районами, предприятиями, чтобы наша страна была еще лучше, богаче еще более сильной и независимой», – подчеркнул Александр Богомаз.

В праздничной игре победили дружба и спортивный дух.

Кроме того, на церемонии награждения губернатор вручил особый подарок юному Матвею. Мальчик просил на Новый год именную клюшку. Глава региона исполнил мечту юного спортсмена.