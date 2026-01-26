Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
В Брянске студенты сыграли в хоккей с командой правительства области

В Брянске студенты сыграли в хоккей с командой правительства области
В Брянске студенты сыграли в хоккей с командой правительства области. Об этом рассказал в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз. 

25 января, в Дньне российского студенчестваа, в Брянске прошёл товарищеский хоккейный матч. На ледовой арене спорткомплекса «Брянск» встретились команда правительства области и молодёжная сборная региона. На лёд вышел губернатор региона Александр Богомаз. 

«Мы верим в нашу молодежь, делаем все, чтобы именно они могли прийти на смену нам — руководить областью, районами, предприятиями, чтобы наша страна была еще лучше, богаче еще более сильной и независимой», – подчеркнул Александр Богомаз.

В праздничной игре победили дружба и спортивный дух. 

Кроме того, на церемонии награждения губернатор вручил особый подарок юному Матвею. Мальчик просил на Новый год именную клюшку. Глава региона исполнил мечту юного спортсмена.

