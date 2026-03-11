Бывший дознаватель пожарной службы получил условный срок за превышение полномочий

Бывший дознаватель пожарной службы получил условный срок за превышение полномочий. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о превышение должностных полномочий. На скамье подсудимых оказался бывший дознаватель пожарной службы.

Фигурант для снижения служебной нагрузки изготовил подложное экспертное заключение судебной пожарно-технической экспертизы. Фальшивый документ он приобщил к материалам проверки. На основании фиктивного заключения обвиняемый принял решение о передаче дела по подследственности в полицию. В результате были нарушены права собственника объекта недвижимости, который пострадал от пожара.

Суд назначил подсудимому условное наказание. Также ему запрещено занимать должности на государственной службе на полтора года.