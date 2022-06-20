В Брянске таксисты назвали самые «бесячие» поступки пассажиров

Водителей раздражают «мелкие» заказы.
В Брянске таксисты перечислили наиболее раздражающие поступки пассажиров. Мнениями водители обменялись в сообществе «Брянский таксист», девиз которой – «Даешь по 20 руб за км и посадка по 200».
«Ребят, такой вопрос: вас не бесят заказы по сумме 100 рублей, из-за которых, бывает, отказываешься, еще и приоритет снимают», – поинтересовался у коллег один из водителей, уточнив, что речь идет о «Городском такси».
«А еще когда в одну дверь лезут три человека и выходят в ту же дверь», «Бесят, ***! Как будто машина трехдверная. А еще когда принимаешь заказ, едешь, а тебе в чат пишут: «Ребенок 1-7 лет, возьмете?», «Ну, сотка еще хорошо, бесит, когда едут утром на Щукина, база, дают сотку и сидят ждут 30 рублей сдачи!» – делятся наболевшим брянские таксисты.
«А кого-то вообще не бесят нищеброды, садящиеся в твою машину? Отдали деньги и бегите за авто, чего в салон то лезть? Еще и в обуви», – пошутил над коллегами еще один водитель.
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