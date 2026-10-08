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ЖКХ

На улице Калинина в Брянске сделали водоводы

2026, 08 октября 09:41
На улице Калинина в Брянске сделали водоводы
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На улице Калинина в Брянске сделали водоводы в ходе капремонта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.  

 

В Советском районе Брянска завершился капитальный ремонт улицы Калинина. За пять месяцев подрядчик обновил почти 3,5 километра дороги от пересечения с улицами Комарова и Пионерской. Специалисты уложили более 50 тысяч квадратных метров нового асфальта на проезжую часть и привели в порядок тротуары.

«Улица Калинина проходит у основания Покровской горы, на склонах которой в нескольких местах бьют ключи. Раньше вода прорывалась на проезжую часть, образуя лужи. Теперь мы сделали водоводы. Проложили бетонные желоба. Около областного наркологического диспансера сделали дренажную трубу, отвели воду с проезжей части в ливневую канализацию», — уточнил замначальника УЖКХ города Брянска Андрей Гринёв.

Также специалисты установили 13 новых остановочных комплексов со стеклянными стенками и подсветкой. Кроме того, подрядчик провёл почти два километра новых электрических линий с самонесущим изолированным проводом. По нечётной стороне дороги смонтировано 40 новых светодиодных фонарей. Также рабочие установят 75 дорожных знаков.

Работу подрядчика оценила межведомственная комиссия. Подрядчику предстоит в ближайшее время подключить к электроэнергии остановочные павильоны, сделать планировку грунта у водоотводных канав, около остановки «Завод Брянский Арсенал» положить несколько метров бордюрного камня и убрать строительный мусор.

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