В Брянске ушёл из жизни бывший замгубернатора Михаил Кобозев

В Брянске ушёл из жизни бывший замгубернатора, известный общественно-политический деятель Михаил Кобозев. Об этом сообщили в городской администрации.

Ушёл из жизни бывший замгубернатора Брянской обалсти, известный общественно-политический деятель Михаил Кобозев. Ему было 70 лет.

Михаил Кобозев родился в Петрозаводске. Он окончил Брянский институт транспортного машиностроения, а затем прошёл путь от мастера участка до исполняющего обязанности главного инженера вагоносборочного производства Уралвагонзавода.

В 2005 году Михаил Кобозев истал замглавы Брянской городской администрации по промышленности, транспорту, связи, торговле и сфере обслуживания. После этого он исполнял обязанности главы горадминистрации, был замгубернатора Брянской области, директором регионального департамента промышленности, транспорта и связи, возглавлял управление общественных проектов правительства. В последние годы Михаил Кобозев занимал должность зампредседателя комиссии по ЖКХ, строительству, развитию социальной и инженерной инфраструктуры Общественной палаты Брянской области.