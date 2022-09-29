В Брянске включились в работу все котельные города

Все 340 котельных, которые обеспечивают теплом жилые дома и ведомственные здания в Брянске, начали работу.

Последней стала подавать тепло ведомственная котельная на улице Олега Кошевого, на обслуживании которой находятся два общежития.

Она оказалась самой проблемной, а к работе с ее собственником городским властям пришлось подключить прокуратуру.

Теперь же, по информации Брянской городской администрацией, тепло подается на все жилые дома, социальные и другие объекты областного центра.