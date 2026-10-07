Стражи порядка задержали подростка на мопеде в Унечском районе

2026, 07 октября 09:00

Стражи порядка задержали подростка на мопеде в Унечском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

3 октября сотрудник дорожно-патрульной службы в селе Старая Гута в Унечском районе выявлен заметили подростка на мопеде Racer. Юноша ехал без шлема. Полицейские остановили транспортное средство. Прав у 15-летнего водителя не оказалось.

Инспекторы вызвали на место происшествия родителей подростка. На юного нарушителя и на его законных представителей полицейские составили административные материалы.

Мопед отправили на штрафстоянку.