35-летний брянец предстанет перед судом за пьяное вождение

2026, 05 октября 11:50

35-летний брянец предстанет перед судом за пьяное вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Красногорский районный суд рассмотрит уголовное дело о повторном управлении автомобилем водителем в состоянии опьянения. Приговор выслушает 35-летний брянец.

По версии дознания, 25 августа фигурант после употребления алкоголя сел за руль недавно приобретённого автомобиля «ВАЗ 21041». Водитель спровоцировал дорожно-транспортное происшествие.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. На автомобиль обвиняемого суд наложил арест.