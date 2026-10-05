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Происшествия

35-летний брянец предстанет перед судом за пьяное вождение

2026, 05 октября 11:50
35-летний брянец предстанет перед судом за пьяное вождение
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35-летний брянец предстанет перед судом за пьяное вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

 

Красногорский районный суд рассмотрит уголовное дело о повторном управлении автомобилем водителем в состоянии опьянения. Приговор выслушает 35-летний брянец. 

По версии дознания, 25 августа фигурант после употребления алкоголя сел за руль недавно приобретённого автомобиля «ВАЗ 21041». Водитель спровоцировал дорожно-транспортное происшествие. 

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. На автомобиль обвиняемого суд наложил арест.

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