Коммунальщики чистят ливневые канализации в Брянске

2026, 05 марта 13:55
Коммунальщики чистят ливневые канализации в Брянске вакуумом. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. 

 

В Брянске стартовала весенняя очистка ливневых канализаций. Специалисты дорожного управления расчищают колодцы и трубы. 

Коммунальщики вручную счищают снег и лёд, которые перекрывают доступ воде к сливу под землю. Песок и мусор, засоряющие трубы, специалисты убирают с помощью вакуумного оборудования на базе автомобиля КАМАЗ.

Такую работу весной специалисты делают несколько раз в неделю. При активном таянии снега слив быстро забивается.

