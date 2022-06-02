В Брянске впервые пройдет фестиваль «Ура! Каникулы!»

Праздник завершится большим концертом кавер-группы «Лето».

4 июня в Брянске впервые пройдет большой летний фестиваль «Ура! Каникулы!».

Праздник начнется в 11.00 на Кургане Бессмертия. Гостей будут встречать 14 ростовых кукол – персонажей детских мультфильмов и сказок.

На аллеях развернутся интерактивные площадки – творческие, спортивные, интеллектуальные. Дети смогут получить уроки в «Школе пиратов Джека Воробья», услышать «Летние истории Маши и Медведя», увлечься фотографией в фотомузее под открытым небом.

Торжественное открытие фестиваля – в полдень. В это время будет дан старт конкурсам, викторинам, играм, где победители получат летние призы: купоны на бесплатное мороженое, бесплатный аквагрим и бесплатное катание на каруселях.

Весь день для гостей фестиваля будут петь и танцевать лучшие городские творческие коллективы.

Завершится фестиваль большим концертом кавер-группы «Лето», который начнется в 17.00.